Das zweite Halbfinale des Song Contest 2019 begann um 21 Uhr. Paenda (Startnummer 9) singt im zweiten Starterblock und dürfte circa um 21.40 an der Reihe sein.

Paenda © (c) ORF (Roman Zach-Kiesling)

Es ist ihr großer Auftritt in Tel Aviv und hoffentlich nicht ihr letzter. Die 31-jährige in Wien lebende Steirerin präsentiert als Vertreterin Österreichs ihr Lied "Limits" - und das vor einem Millionenpublikum. Insbesondere in ihrer Heimatstadt Deutschlandsberg werden viele Daumen gedrückt.

