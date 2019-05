Facebook

Für Serbien startet im 1. Halbfinale Nevena Bozovic © (c) APA/AFP/JACK GUEZ (JACK GUEZ)

Griechenland, Australien und Zypern stehen fix im Finale des 64. Eurovision Song Contests - wenn es nach den internationalen Wettern geht. Wenige Stunden vor dem Auftakt des musikalischen Großbewerbs in der israelischen Hafenstadt Tel Aviv mit dem 1. Halbfinale (heute ab 21 Uhr) haben die Zocker ihr Urteil bereits gefällt, wie der Vergleich von elf Wettbüros zeigt.

Neben dem Führungstrio - das zwischen der stimmlich ein wenig an Amy Winehouse erinnernden Katerine Duska mit "Better Love", dem Opernpop der Australierin Kate Miller-Heidke ("Zero Gravity") und Zyperns beatlastigem "Replay" von Tamta changiert - werden von den Wettbüros auch Islands Hardrocker Hatari, der ungarische Romamusiker Joci Papai oder Serbiens Powerballade "Kruna" von Nevena Bozovic als Fixaufsteiger gestehen, wenn sie am Abend im Convention Center von Tel Aviv auf die Bühne gehen. Die Gruppe der zehn Finalticketkandidaten komplettieren demnach Tschechien, Slowenien, Belgien und Estland.

Hier geht es zum Liveblog Song Contest Die Aufsteiger und Verlierer des 1. Halbfinales

Die Koffer packen müssten hingegen laut Wettbüros die Kandidaten aus Montenegro, Finnland, Polen, Weißrussland, Georgien, Portugal und San Marino. Die Entscheidungsshow startet um 21 Uhr österreichischer Zeit, wobei sich die ORF-Zuschauer das 1. Halbfinale noch entspannt anschauen können, tritt die rot-weiß-rote Kandidatin Paenda doch erst im Semifinale 2 am Donnerstag an.

Andi Knoll in Tel Aviv