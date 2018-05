Was für ein Ergebnis für Österreich und Cesár Sampson: Der 34-Jährige erreicht beim Song Contest in Lissabon den hervorragenden dritten Platz. Besonders die Jury war begeistert. Hatte ihn auf Rang eins. Und Israel siegte letztendlich!

Ein Topergebnis für Cesár Sampson scheint möglich. Die Fachjuroren geben ihm viele Punkte. Das Publikum auch? © AP

Alf Poier landete auf Rang sechs, Waterloo & Robinson erreichten Rang fünf wie Thomas Forstner bei seinem ersten Anlauf: Cesár Sampsons Bronze ist goldes wert in Östereichs ESC-Geschichte!

Israel hat den 63. Eurovision Song Contest gewonnen. Netta holte sich Samstagnacht mit 529 Punkten den Titel in der Altice Arena in Portugals Hauptstadt Lissabon. Österreichs Kandidat Cesar Sampson kam mit 342 Punkten und seinem Lied "Nobody But You" auf den 3. Platz - nachdem er die Wertung der Expertenjurys klar gewonnen hatte. Netta ist mit "Toy" Nachfolgerin von Vorjahressieger Salvador Sobral, der 2017 mit "Amar Pelos Dois" in Kiew triumphiert hatte. Das Stockerl zwischen Israel und Österreich komplettierte durch die Kombinationswertung Zypern mit Eleni Foureira und "Fuego".

Mit diesem Lied begeisterte Netta Europa:

Nach dem Juryvoting lag Sampson sogar auf Platz Eins und auch das Publikum war ihm zugetan: Vom Publikum gab es 71 Punkte, was einen guten Mittelfeldplatz bedeutet hätte. Von den Fachjurys gab es zuvor 271 Punkte und damit den eindeutigen ersten Platz von 26 Teilnehmern. In Summe ergab sich mit 342 Punkten Platz 3.

Der 34-Jährige lieferte einen soliden Auftritt, unterm Strich waren es 90 Prozent der 100 Prozent seiner Halbfinal-Performance. Wobei er diesmal einen kurzen Zuruf ins Live-Publikum in der Altice-Arena einbaute, der mit Jubel quittiert wurde.

Die Punktevergabe im Detail

Publikumsvoting: Australien (9), Portugal (18), Spanien (18), Schweden (21), Slowenien (23), Finnland (23), Großbritannien (25), Niederlande (27), Albanien (58), Frankreich (59), Irland (62), Ungarn (), Bulgarien (66), Österreich (71), Serbien (75), Norwegen (84), Litauen (91), Estland (102), Moldawien (115), Ukraine (), Deutschland (136), Dänemark (), Tschechien (), Italien (249), Israel (), Zypern (243)

Fachjury: Punkte an Österreich gab es von: Ukraine (7), Weißrussland (10), Niederlande (10), Malta (1), Georgien (8), Spanien (8), Dänemark (8), Großbritannien (12), Schweden (10), Lettland (7), Irland (5), Rumänien (12), Island (12), Moldawien (3), Belgien (12), Norwegen (8), Frankreich (7), Italien (7), Australien (5), Estland (12), Serbien (4), Zypern (2), Armenien (1), Bulgarien (12), Ungarn (8), Deutschland (10), Finnland (7), Schweiz (4), Israel (12), Polen (12), Litauen (12), Slowenien (10), Portugal (8)

Einen Zwischenfall gab es bei Startnummer 9: Ein Zuschauer entriss der britischen Sängerin SuRie bei ihrem Auftritt das Mikro. Der Mann schrie offenbar "For the nazis of the UK media, we demand freedom". Obwohl sie die Möglichkeit hätte, will die 29-Jährige offenbar nicht noch einmal antreten.

Lob gab es für Sampson von ORF-Chef Alexander Wrabetz: Die Reise nach nach Lissabon hat sich ausgezahlt:

#esc2018 congrats Netta!!!Supererfolg und Riesengratulation Cesár!!!Ihr habt Europa begeistert! — Alexander Wrabetz (@wrabetz) 12. Mai 2018

Auch der Bundeskanzler wartete nicht lange um dem österreichischen Kandidaten in Lissabon zu gratulieren:

Gratuliere @CesarSampson_ ⁰zum tollen Auftritt & einer großartigen Leistung beim #ESC2018. Gratulation an Israel zum überwältigenden Sieg! @NettaBarzilai #europe — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) 12. Mai 2018

Hier der Live-Blog zum Nachlesen:

Europa hat der Auftritt von Cesár Sampson offenbar gefallen. Und Ihnen?

Der negative Höhepunkt des Abends:

Kampf ums Mikro beim britischen Beitrag "Storm". Foto © APA/AFP/LEONG