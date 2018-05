Jetzt live Eklat bei Song Contest: Zuschauer entriss britischer Sängerin SuRie das Mikro

In Lissabons Altice Arena wird seit 21 Uhr gegackert, Feuer nicht nur im Ofen entfacht und von der Liebe in all ihren Facetten gesungen. Ein Herzschlag-Finale vor 200 Millionen Zuschauern. Einen Zwischenfall gab es bei Startnummer 9, der Sängerin aus Großbritannien.