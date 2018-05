Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© EBU

Österreichs Hoffnung Cesar Sampson startet mit dem frühen Startplatz Nr. 5 in das Finale des 63. Eurovision Song Contest in Portugals Hauptstadt Lissabon. Diese Entscheidung gaben die Verantwortlichen für die größte TV-Show der Welt in der Nacht bekannt, nachdem zuvor das 2. Halbfinale die letzten zehn Teilnehmer der Endrunde ermittelt hatte.

Hier die Startreihenfolge

1 Ukraine MELOVIN Under The Ladder

2 Spanien Amaia y Alfred Tu Canción

3 Slowenien Lea Sirk Hvala, ne!

4 Litauen Ieva Zasimauskaitė When We're Old

5 Österreich Cesár Sampson Nobody But You

6 Estland Elina Nechayeva La Forza

7 Norwegen Alexander Rybak That's How You Write A Song

8 Portugal Cláudia Pascoal O Jardim

9 Grossbritannien SuRie Storm

10 Serbien Sanja Ilić & Balkanika Nova Deca



11 Deutschland Michael Schulte You Let Me Walk Alone

12 Albanien Eugent Bushpepa Mall

13 Frankreich Madame Monsieur Mercy

14 Tschechische Republik Mikolas Josef Lie To Me

15 Dänemark Rasmussen Higher Ground

16 Australien Jessica Mauboy We Got Love

17 Finnland Saara Aalto Monsters

18 Bulgarien EQUINOX Bones

19 Moldawien DoReDoS My Lucky Day

20 Schweden Benjamin Ingrosso Dance You Off



21 Ungarn AWS Viszlát Nyár

22 Israel Netta Toy

23 Niederlande Waylon Outlaw In 'Em

24 Irland Ryan O'Shaughnessy Together

25 Zypern Eleni Foureira Fuego

26 Italien Ermal Meta e Fabrizio Moro Non Mi Avete Fatto Niente