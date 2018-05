Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Cesár: "Tonight’s the night!" © Instagram/cesarsampson

ESC-Europa harrt dem Finale des 63. Eurovision Song Contest, das heute, Samstag, Abend in der Altice Arena von Lissabon über die Bühne gehen wird. Dann können die Zuschauer ihre Stimmen abgeben und mitentscheiden, wer Europas Sangeskrone für ein Jahr sein Eigen nennen darf. Darunter könnte auch Österreichs Kandidat Cesar Sampson mit seiner Gospelpopballade "Nobody But You" sein.

Der 34-Jährige geht mit der Startnummer 5 ins Rennen bei dem insgesamt 26 Kandidaten antreten. Auf Instagram lässt er keine Zweifel aufkommen: Er ist bereit.

Wie auch immer das Finale ausgeht - Sampson dürfte auf seinem Weg dahin viele schöne Erfahrungen in Lissabon gesammelt haben:

This was fun!🤗🙌🏾 #love #eurovision Ein Beitrag geteilt von Cesár Sampson (@cesarsampson) am Mai 10, 2018 um 3:20 PDT

Mitfavoritin Netta aus Israel gibt ihr Motto für den Abend vor: "Wir sind hier um Spaß zu haben! Bringt den Eurovision nach Israel":

Auch Irland, wo man sich schon siebenmal über den ESC-Titel freuen durfte, gibt sich kämpferisch. Sänger Ryan O'Shaughnessy postete auf Insta ein Bild mit Siegerpose:

COME ON IREAND!!! Ein Beitrag geteilt von Ryan O'Shaughnessy (@ryan_acoustic) am Mai 8, 2018 um 4:05 PDT

Oder darf Alexander Rybak noch einmal jubeln? Er gilt als Mitfavorit