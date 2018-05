In Lissabon wird heute gegackert, Feuer nicht nur im Ofen entfacht und von der Liebe in all ihren Facetten gesungen. Ein Herzschlag-Finale vor fast 200 Millionen Zuschauern steht bevor.

Schoss in den Wettbüros nach vorne: der Auftritt von Irland mit "Together" © EBU

Nach den Halbfinali kam Bewegung in die Wettbüros: Matchen sich Zypern und Israel nach wie vor um die Spitzenposition, schoss Irland auf Platz drei und Litauen auf Platz sechs vor (Schweden besetzt derzeit Platz fünf). Österreichs Cesár Sampson bewegt sich zwischen den Rängen 13 und 18, hier ändert sich das Ranking der Buchmacher stundenweise. Frankreichs Duo Madame Monsieur (Platz vier) könnte mit seinem klaren Song über das auf dem Meer geborene Flüchtlingskind Mercy ein Überraschungscoup gelingen.

Mit Irland und Litauen zählen nun zwei schnörkellose Liebeslieder zum Favoritenkreis, die viele Herzen erreichen werden: Ryan O’Shaughnessy aus Skerries nahe Dublin singt in „Together“ von der großen Liebe, die zerbricht – und postuliert mit einem schwulen Paar und seiner Tanzchoreografie: „Es macht keinen Unterschied, wen du liebst!“ Er selbst hatte als heterosexueller Mann die Idee für die szenische Umsetzung der Ballade.

Ieva aus Kaunas wiederum thematisiert in „When We’re Old“ beim 63. Wettsingen das gemeinsame Älterwerden – und umarmt am Schluss des zarten Lieds ihren eigenen Mann auf der Bühnenbrücke.

Sollte Zypern mit dem heißen „Fuego“ gewinnen, dürfen sich Griechenland und Albanien mitfreuen. Interpretin Eleni Foureiras, die eine unglaubliche Kondition beweist, wurde in Albanien geboren und lebt in Griechenland. Ihre Botschaft könnte man so umschreiben: Feuer brennt nicht nur im Kamin! Konkurrentin Netta aus Hod HaSharon nördlich von Tel Aviv polarisiert: Sie beginnt ihren Beitrag „Toy“ mit Gurren und Gackern, dessen Botschaft sein soll: „Lasst euch nicht wie ein Spielzeug behandeln, egal ob Mann oder Frau!“



Kommentar ESC-Match: Inhalt gegen Hülle

Zwei Frauenbilder, wie sie unterschiedlicher nicht sein können, buhlen heute Abend um den Sieg. Beide selbstbewusste Künstlerinnen mit einer nachhaltigen Ausstrahlung – und doch so verschieden wie Tag und Nacht!

Da ist auf der einen Seite Netta (25) aus Israel, die als Kind und Teenager wegen ihres Aussehens verspottet und schikaniert wurde – und jetzt mit ihrem Beitrag zur #MeToo-Kampagne antritt. Devise: Steh’ zu dir selbst und lasse dich von anderen nicht runtermachen! Jede(r) ist auf seine Art schön. „So seltsam wie ich eben bin – damit feiert Israel die Vielseitigkeit der Menschen, indem es mich ausgewählt hat. Und das ist riesig! Israel hat für mich damit schon gewonnen, weil es das Anderssein akzeptiert“, sagt Netta.

Auf der anderen Seite ist da Eleni Foureira für Zypern: Die 31-Jährige setzt mit viel Sex-Appeal ihre weiblichen Waffen gezielt ein, da wird die Choreografie nicht nur mit den Haaren bestritten. Körperbetontes soll „Fuego“ („Feuer“) entfachen. Ein Sommerhit bahnt sich allemal an.

Doch welches Bild wird Europa wählen? Vertreten durch die Televoter und je fünf Fachjuroren in jedem Land. Und welche Botschaft? Kann sich Inhalt gegen Hülle durchsetzen? Womöglich gibt es heute Abend lachende Dritte ...

Und sonst? Estland macht auf Oper, bei Moldawien spielt sich eine Dreiecks-Boulevardkomödie ab: Auch das ist beim ESC möglich! Der reiche Russe Philipp Kirkorov, der einen der spektakulärsten Auftritte der letzten Jahre mitverantwortet hat (begehbare Wand beim Russen Sergey in Stockholm), ist für das moldawische Trio DoReDoS im Einsatz. Mit Doppelgängern der Künstler ließ man sich vom Türenspiel bei Boulevardstücken wie „Boeing Boeing“ inspirieren.

Cesár verspricht jedenfalls: „Ich bin gut eingeölt, und da ist noch einiges im Tank!“

Aufwärmen: Andi Knoll stimmt ab 20.15 Uhr in ORF eins auf die Favoriten ein.

