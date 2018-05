Alles zum Song Contest Countdown läuft: Warten auf Cesár Sampson und das ESC-Finale

In Lissabon wird heute ab 21 Uhr gegackert, Feuer nicht nur im Ofen entfacht und von der Liebe in all ihren Facetten gesungen. Ein Herzschlag-Finale vor fast 200 Millionen Zuschauern steht bevor.