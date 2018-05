Facebook

Der Beitrag aus Moldawien: DoReDos mit "My Lucky Day" © (c) APA/AFP/FRANCISCO LEONG (FRANCISCO LEONG)

Das zweite Halbfinale wurde gestern Abend geschlagen, nun stehen alle Finalisten fest. Die letzten zehn Tickets für das Finale am Samstag gingen an: Serbien, Moldawien, Ungarn, Ukraine, Schweden, Australien, Norwegen, Dänemark, Slowenien und die Niederlande. Zu den Favoriten des Abends zählten Schweden, Norwegen und die Niederlande. Enttäuschte Gesichter gab es in den Delegationen von San Marino, Rumänien, Montenegro, Georgien, Polen, Malta, Lettland und Russland.

Hier die Auftritte der Finalisten im Überblick.

Norwegen: Alexander Rybak - That’s How You Write A Song

Holland: Outlaw In ‘Em

Schweden: Benjamin Ingrosso - Dance You Off

Serbien: Sanja Ilić & Balkanika - Nova Deca



Moldawien: DoReDoS - My Lucky Day

Ungarn: AWS - Viszlát Nyár

Ukraine: MELOVIN - Under The Ladder

Australien: Jessica Mauboy - We Got Love

Dänemark: Rasmussen - Higher Ground

Slowenien: Lea Sirk - Hvala, ne!