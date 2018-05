Facebook

Benjamin Ingrosso ("Dance You Off") vertritt heuer Schweden beim ESC © AP

18 Länder traten an, diese Zehn konnten sich einen Platz im Finale am 12. Mai ersingen: Norwegen, Serbien, Dänemark, Moldawien, die Niederlande, Australien, Ungarn, Schweden, Slowenien und die Ukraine.

Enttäuschte Gesichter gab es also in den Delegationen von San Marino, Rumänien, Montenegro, Georgien, Polen, Malta, Lettland und Russland.

Österreichs Cesár Sampson nutzte den probenfreien Tag neben einer Bootstour für Promotion: Auf Einladung von wiwibloggs, einer der größten ESC-Websites, performte er vor hunderten Fans bei einer Party im Hard Rock Cafe von Lissabon gemeinsam mit seinem Background-Chor seinen ESC-Beitrag "Nobody but You". Als Zugabe präsentierte er "Purple Rain" von Prince. Im Anschluss ging es weiter in den Euroclub, die offizielle Eventlocation des ESC 2018, wo er vor Fans und Journalisten ein weiteres Mal seinen Song-Contest-Titel sang. "Clubauftritte, bei denen man ohne Kameras direkt mit dem Publikum kommuniziert, sind das, was ich Jahrzehnte gemacht habe. Das spürt man auch gleich ganz anders und das ist auch eine gute Einstimmung auf das Finale", erklärte der Wiener.