Die bleiernen Jahre des Radsports sind anscheinend vorüber: Jene Zeiten, in denen Lance Armstrong, Jan Ullrich, Floyd Landis und Cie. mit all den Doping-Eskapaden den Ruf der Tour de France fast völlig vernichtet hatten. Heute ist die Tour wieder angesagt, man fiebert mit und hofft, dass das alles mit rechten Dingen zugeht.



Was für ein unglaublicher Wettbewerb das ist, zeigt

"Im Hauptfeld". Die Netflix-Serie über die Tour 2022 hat natürlich Schwächen: Das Thema Doping wird fein säuberlich ausgelassen, und manche Konflikte spitzt man um der Spannung willen zu. Aber selbst wenn man 30 Prozent abzieht, man bleibt tief beeindruckt. Von den Ereignissen auf der Straße, im Mannschaftsbus und daheim bei der Familie.



Die Art und Weise, mit der das übermächtige Team Jumbo-Visma den regierenden Champion Tadej Pogačar vom Thron stoßen möchte und mit seiner Trias Jonas Vingegaard/Wout van Aert/Primož Roglič in die Zange nimmt, ist nur eine der faszinierenden Geschichten. Es geht um Sprinterkönige und Kletterspezialisten, um den Kampf um jeden Millimeter, ums Taktieren und das Teamwork. Hundert Dramen gleichzeitig, gebündelt in eine brillant und extrem aufwändig gemachte Serie, die mindestens so spannend ist wie die Tour selbst.