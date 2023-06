Ganz nüchtern betrachtet, hat der 19-jährige Cootie (Jharrel Jerome: wunderbar patschert) einiges mit seinen Altersgenossen gemein. Er ist fasziniert von amerikanischer Popkultur und verfällt manipulativer Fast-Food-Werbungen. Die Unterschiede mögen zwar marginal sein, dafür ist aber einer umso ausschlaggebender: Cootie ist nämlich knapp vier Meter groß. Aus diesem Grund war ihm die Außenwelt bislang verwehrt geblieben. Aufgewachsen ist der Riese in den vier Wänden von Onkel Martisse (Mike Epps) und Tante Lafrancine (Carmen Ejogo), die ihren Ziehsohn vor den Vorurteilen und potenziellen Gefahren normal gewachsener Menschen bewahren zu versuchten. Bis jetzt, denn so langsam hat Cootie die Schnauze voll von der vertrauten Monotonie und bricht aus. So weit, so gut: der Teenie stolpert über eine Gruppe gleichaltriger Aktivistinnen und Aktivisten, die ihn wohlwollend in ihrem sozialen Kreis aufnehmen. Von Gehversuchen in der Liebe hin zu ersten Joberfahrungen macht der Jugendliche in kürzester Zeit viel durch. Bald muss er aber erkennen, dass sich hinter den schmackhaften Versprechen des Kapitalismus ein widersprüchliches und oft ausbeuterisches System versteckt.

Schon in seiner surrealen Sozialsatire "Sorry to Bother You" scheute sich Boots Riley nicht davor, die Scheinheiligkeiten neoliberaler Ideologien zu entlarven – und das für einen Hollywood-Film ungewöhnlich radikal. Riley, selbst bekennender Kommunist, macht auch in seiner aktuellen Arbeit keinen Hehl aus seiner antikapitalistischen Haltung. Wenig subtil, aber köstlich überspitzt, übt die siebenteilige Serie Kritik an indoktrinierten Verhaltensweisen des Spätkapitalismus. Der nihilistisch-futuristische Überbau dieser Welt wird der anfangs naiv-neugierigen Ader des Protagonisten gegenübergestellt.

So ergibt sich eine fabelähnliche Ausgangslage, die erst nach für nach von der bitteren Realität (unter anderem dargestellt in Form eines brillant boshaften Walton Goggins, der das Volk vor Komplexitäten schützen möchte) eingeholt wird. Gespickt mit skurriler Comedy und audiovisuellen Spielereien nimmt dieser Serienritt das Publikum mit auf eine wilde Achterbahn der Gefühle. Und diese birgt einen originellen, ja unvorhersehbaren Spirit, der im von Algorithmen gelenkten Streamingzeitalter ein wahres Novum ist.

"I'm A Virgo" ist auf Amazon Prime zu sehen.

Bewertung: ★ ★ ★ ★ ☆ (4/5)