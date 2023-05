Ein klein geratener, unscheinbarer Junge aus Kanada avancierte Mitte der 1980er-Jahre zum Vorbild einer ganzen Generation. Es ist eine Erfolgsstory, wie sie nur das echte Leben schreiben kann. Und es ist die Geschichte eines Mannes, der sich selbst von der Schockdiagnose Parkinson seinen Optimismus nicht hat nehmen lassen – es ist die Geschichte von Michael J. Fox. Dokumentarfilmer Davis Guggenheim, Regisseur der oscarprämierten Sensationsdoku „Eine unbequeme Wahrheit“, hat dem einstigen Teenie-Idol nun ein filmisches Denkmal gesetzt. Und dieses gibt wie nie zuvor private Einblicke in das Leben des „Zurück in die Zukunft“-Stars. Wir sehen, wie der Körper des heute 61-Jährigen immer mehr dem lähmenden Krankheitsbild zu Opfer fällt. Wie etwa das Sprechen und Gehen für ihn zunehmend zur Qual wird. Das sind Szenen, die einem ganz besonders nahe gehen. Aber bemitleidet will Fox keineswegs werden, wie er im Laufe der Doku unmissverständlich kommuniziert. Auch heute noch beharrt er auf den unbändigen Kampfgeist, für den er einst in Hollywood Lorbeeren erntete.



Seinen unkonventionellen Karriereverlauf rekonstruiert Fox in eigenen Worten, bebildert von einer clever collagierten Clipshow. Filmszenen, Archivaufnahmen und Reenactments bedeutender Momente werden aneinandergereiht, um das bewegte Leben des Ausnahmekünstlers in bewegte Bilder zu packen. Vom kometenhaften Aufstieg als Sitcom-Star und Popkultur-Ikone Marty McFly hin zum krankheitsbedingten Rückzug aus dem Schauspielgeschäft: Kaum eine Karrierestation wird ausgelassen. Auf eine klassische Dokumentationsstruktur wurde jedoch verzichtet, die Clipmontage verrät mehr über den Lebens- und Leidensweg des Schauspielers, als es simple Interviews mit Bekannten und Verwandten getan hätten. Letztlich will man mit der Doku auch Mut machen. Und zwar all jenen, die große Träume hegen, aber deren Erfüllung in weiter Ferne liegt. Denn obgleich ihm eine unheilbare Krankheit einen Strich durch die Rechnung macht: Michael J. Fox lässt sich nicht unterkriegen.

Bewertung: ★ ★ ★ ★ ☆ (4/5)



„Still: A Michael J. Fox Movie“ ist auf Apple TV+ zu sehen.