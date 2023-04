Samuel Meffire, ein in der DDR geborener Sohn eines Studenten aus Kamerun, wird in Dresden der "erste schwarze Polizist Ostdeutschlands", bevor er selbst kriminell wird. Er flieht in den Kongo, trifft dort auf mordende Militär, stellt sich den deutschen Behörden und gerät als Kronzeuge in Lebensgefahr. Heute ist der 52-jährige Sozialarbeiter und Buchautor. Der in Weiz geborene Schauspieler und Musiker Tyron Ricketts, der in Berlin lebt, entwickelt auch Film- und Serienstoffe, in dem Fall war er Autor und Produzent für "Sam – ein Sachse". Die Serie ist die erste deutsche Produktion von Disney+.

"Sam – ein Sachse" schildert das Leben von Samuel Meffire. Wie kam es zur Idee, aus dem Stoff eine Serie zu machen?

Tyron Ricketts: Ich war früher Teil der Rapgruppe "Brothers Keepers", mit der wir 2001 den sehr politischen Song "Adriano (Letzte Warnung)" aufnahmen. Wir hatten eine Schultour durch den Osten Deutschlands geplant, um den Kids dort ein bisschen Mut zu machen. Bevor wir die Reise aber antraten, erhielten wir Morddrohungen von Nazis und brauchten dringend Security. Samuel Meffire und seine Crew übernahmen das, und auf der Tour lernten wir uns näher kennen. Ich war fasziniert, eine Geschichte wie seine aus der ostdeutschen Perspektive zu hören. Und die ist ja eigentlich eine Heldenreise. Mir war klar: Das muss auf die Leinwand oder eben ins Fernsehen.

Spätestens seit den 2020 neu entfachten "Black Lives Matter"-Protesten ist rassistisch motivierte Polizeigewalt medial in aller Munde. Hier wird die Geschichte eines von strukturellem Rassismus Betroffenen erzählt, der paradoxerweise Teil eines Systems ist, das oft mit diesem in Verbindung gebracht wird. Muss man Teil eines Systems werden, um von innen heraus Strukturen aufzubrechen bzw. sich überhaupt erst Gehör zu verschaffen?

Tyron Ricketts: Wir haben ja alle gelernt: Columbus hat Amerika entdeckt. Die Frage ist, wie kann man einen Kontinent entdecken, auf dem schon vorher Menschen gelebt haben? Folglich ist es nachvollziehbar, dass ein Teil der Polizeikräfte ähnliches Gedankengut pflegt, wir sind ja alle damit aufgewachsen. Wie kann man als Betroffener eine Lösung für Rassismus finden? Das geht nicht. Ich glaube also, es gibt nicht den einen richtigen Weg: Es ist wichtig, dass es Leute gibt, die vorangehen und vielleicht eher revolutionär auf Missstände hinweisen. Genauso muss es aber Leute geben, die Teil des Systems werden. Am Ende finden wir nur gemeinsam eine Lösung, um glücklich zusammenzuleben.



Sie setzen sich für eine diversere Film- und Fernsehlandschaft ein. Haben Sie in den letzten Jahren positive Veränderungen ob der Repräsentation von People of Color in deutschsprachigen Produktionen wahrgenommen?

Tyron Ricketts: Es ist viel besser geworden. Früher waren 70 bis 80 Prozent der Angebote Klischeerollen, die diese Charaktere als "anders" darstellten und nie als validen Teil der Gesellschaft. Seitdem es die Streamer gibt, hat sich aber viel verändert, da diese ja ein globales Publikum anziehen und weltweit nun mal mehr People of Color existieren als weiße Menschen. Es gibt noch Raum für Verbesserung, weil es beim Erzählen inklusiver Geschichten eben nicht nur darum geht, marginalisierte Gruppen vor, sondern auch hinter die Kamera zu holen. Aber ich merke, dass sich einiges bewegt.

Kulturelle Identität spielt in der Serie eine wichtige Rolle. Sie sind als Sohn einer Österreicherin und eines Jamaikaners in Weiz geboren.

Fühlen Sie sich ihren steirischen Wurzeln verbunden?

Tyron Ricketts: Lustigerweise habe ich im September eine Europa-Rundtour unternommen und bin das erste Mal seit 20 Jahren nach Weiz gefahren. Es war unglaublich schön, weil ich meiner Freundin alle Orte aus meiner Vergangenheit zeigen konnte. Wir waren auf der Sommeralm, sind über die Weizklamm gefahren und haben die Taborkirche besichtigt, in der ich getauft wurde. Ich habe mir auch einen neuen steirischen Janker zugelegt, eine Lederhose hatte ich schon davor. Für mich war es sehr emotional, weil ich mit meiner Kindheit schöne Erinnerungen verbinde.

Offiziell ist das Ihre erste Arbeit als Drehbuchautor. Werden weitere folgen?

Tyron Ricketts: Ich habe schon vorher Drehbücher geschrieben, aber die haben nie das Licht der Welt erblickt. Hier hatte ich ja unterschiedliche Hüte auf: Ich war, zusammen mit Jörg Winger von Big Window Productions, Creator und Executive Producer, habe außerdem als Consultant gearbeitet und in einer Nebenrolle als Schauspieler mitgespielt. Das war eine ganze Menge, aber es hat mir großen Spaß gemacht. Wir werden natürlich mit meiner Firma neue Projekte angehen und es stehen auch ein paar in der Pipeline, noch ist aber nichts spruchreif.



"Sam – ein Sachse": ist ab Mittwoch auf Disney+ zu sehen



Buchtipp: Samuel Meffire. Ich, ein Sachse. Mein deutsch-deutsches Leben. Ullstein, 400 Seiten, 19,90 Euro.