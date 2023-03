Fernsehkameras sind im Hause Ochsenknecht-Sifkovits schon längst nichts Besonderes mehr. Nach zwei Staffeln des Reality-Formats "Diese Ochsenknechts" bekommen die beiden Jung-Landwirte, die den Chianinahof in Dobl bei Graz betreiben, ein neues TV-Format. Der Titel: "Unser Hof - mit Cheyenne und Nino". In vier Folgen will das junge Paar Einblicke in ihr Hof- und Familienleben in der Steiermark geben.

Ochsenknecht und Sifkovits zeigen ihr Leben in der Steiermark

"Es ist wirklich toll, dass es so ein großes Interesse an unserem Leben auf dem Hof gibt und wir jetzt noch mehr Einblicke in unseren Landwirtschaftsalltag geben können", so Nino Sifkovits. "Dazu bekommen wir noch Nachwuchs", ergänzt Ehefrau Cheyenne Ochsenknecht, die aktuell mit dem zweiten Kind schwanger ist. "Die Herausforderungen werden auf jeden Fall nochmal wachsen. Es wird also spannend und alles andere als langweilig bei uns."

Cheyenne Ochsenknecht und Nino Sifkovits im Stall © Chianinahof

Neben ihrem Familienalltag soll der Fokus der Doku auch auf dem Chianinahof liegen, auf dem die beiden Jungbauern gemeinsam mit Sifkovits' Vater Gerald die gleichnamigen Rinder züchten. Für die Zukunft des Hofes habe man sich einiges vorgenommen, was auch in der Doku zu sehen sein soll. So geht es unter anderem um die Herstellung eines eigenen Zufutters. Außerdem will das Paar einen "hochmodernen, fast autarken" Stall bauen und aus einem alten Schiffscontainer einen Hofladen errichten.

"Unser Hof": Dreharbeiten bereits gestartet

Auch wenn die zweite Staffel des Reality-Formats "Diese Ochsenknechts" aktuell noch läuft, sind die Dreharbeiten für das neue Doku-Format bereits in vollem Gange. Laut SKY folge die Doku dem Jahreslauf, wobei die vier Jahreszeiten – beginnend mit dem Winter – in vier Folgen abgebildet werden sollen. "Die Doku folgt dem harten Alltag des Jungbauern-Paares durch die vier Jahreszeiten", so Bernd Schumacher, der Entwickler des Formats. "Cheyenne und Nino sind dabei authentisch und nahbar, sie teilen ihren Traum, Rückschläge und Glücksmomente."

Neben den Einblicken in das Familien- und Hofleben des jungen Paares sollen in der Doku auch Expertinnen und Experten nachhaltiger Landwirtschaft zu Wort kommen. Einer Presseaussendung zufolge erwarte die Zuschauerinnen und Zuschauer eine "einzigartige und neue Kombination aus Reality- und Natur-Dokumentation". Zu sehen sein wird "Unser Hof" auf SKY.