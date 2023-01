Große Blockbuster-Neuheiten à la "The Last of Us" hat der Februar zwar nicht zu bieten, dennoch gibt es einige Serien-Highlights auf die man sich freuen kann. Ein Überblick.

Black Panther 2 zum Streamen (Disney+)

Die vergangenes Jahr im Kino erschienene Fortsetzung des Marvel-Hits "Black Panther" kommt nun ins Heimkino. Bereits zu Monatsbeginn ist "Wakanda Forever" auf Disney+ verfügbar. Wer den Film bisher verpasst hat, bekommt nun die Möglichkeit, gemütlich von der Couch aus in die Unterwasserwelt des Herrschers Namor zu tauchen.

Stalker-Serie "You" geht weiter (Netflix)

Die beliebte Netflix-Serie "You - Du wirst mich lieben" geht am 9. Februar in die vierte Runde. Die Staffel wird zwar in zwei Teile gesplittet, Part zwei erscheint jedoch schon einen Monat später. Joe muss sich nun mit seiner neuen Identität zurecht finden und wird selbst zum Gejagten.

Ein letztes Mal "Jean-Luc Picard" (Amazon Prime)

2020 ist Patrick Stewart überraschend als Captain Jean-Luc Picard zurück gekehrt, um weitere Abenteuer im All zu erleben. Jetzt endet am 17. Februar mit der dritten Staffel das Abenteuer, bei dem viele alte Bekannte zurückgekehrt sind. "Star Trek"-Fans müssen aber nicht traurig sein, da mit "Strange New Worlds", "Lower Decks", "Prodigy" und "Discovery" bereits weitere Serien aus dem Universum in den Startlöchern stehen.

Orlando Bloom im Fantasy-Krimi (Amazon Prime)

Ebenfalls am 17. Februar startet auf Amazon Prime die zweite und letzte Staffel von "Carnival Row". Orlando Bloom kommt nach drei Jahren als Polizist Rycroft Philostrate zurück und steht inmitten des aufkommenden Konfliktes zwischen den Menschen und Feen. Für das Serienfinale gibt es auch zwei Folgen mehr als noch bei Staffel zwei, die uns in die viktorianische Welt eintauchen lassen.

Neue Serie mit Christoph Waltz (Amazon Prime)

In "The Consultant" spielt der zweifache Oscar-Preisträger Christoph Waltz auf Amazon Prime den Berater Reus Patoff, der Abläufe in einer App-basierten Spielefirma verbessern soll. Schnell wird aber klar, dass er mehr vorhat als es auf den ersten Blick scheint und ein Machtspiel entfacht, bei dem mehr als nur der Arbeitsplatz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf dem Spiel steht.