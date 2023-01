Netflix

Für Sci-Fi-Fans ist die Serie „3 Body Problem“ einer der Höhepunkte dieses Jahres. Die Showrunner und Produzenten sind keine Unbekannten: David Benioff und D. B. Weiss („Game of Thrones“). Vorlage ist die „Drei Sonnen“-Trilogie des erfolgreichsten chinesischen Science-Fiction-Autors Cixin Liu. In der Serie geht es um den Erstkontakt von Menschen mit Außerirdischen. Geradezu außerirdisch beliebt ist die RomCom-Serie "Bridgerton", die nun ein Spin-off erhält. „Bridgerton – Queen Charlotte“ zeigt die Jugendjahre der Königin. Staffel 3 der Serie kommt ebenso heuer.

HBO/SKY

Das Videospiel „The Last of Us“ begeistert Gamer seit 2013. Eine Serienumsetzung war demnach aufgelegt. Ein mutierter Pilz macht die Menschen darin zu Zombies, die wenigen Überlebenden drängen sich in Quarantänezonen. Nur die 14-jährige Ellie (Bella Ramsey) hat eine Infektion überstanden. Ist sie der Schlüssel zur Lösung des Problems? Joel (Pedro Pascal) muss sie quer durch ein dystopisches Land begleiten. Start der HBO-Serie ist bei uns auf Sky in der Nacht auf 16. Jänner. HBO dreht demnächst sogar mit einem Staraufgebot in Österreich: Die Miniserie „The Palace“ handelt von der Machtzentrale eines autoritären Regimes, dem das Auseinanderbrechen droht. Mit dabei sind unter anderem Kate Winslet, die in Wien erwartet wird, und Hugh Grant.

Disney+

Er ist das personifizierte Kindchenschema: Grogu vulgo Baby Yoda findet heuer mit „The Mandalorian“ zum dritten Mal seinen Weg zurück in unser Universum. Am 1. März geht es los. Ein weiterer Neuzugang aus dem Star-Wars-Universum, aber noch ohne Startdatum, ist „Ashoka“ mit Rosario Dawson in der Hauptrolle der Ashoka Tano. Auch das zweite Erfolgspferd im Stall, Marvel, liefert in diesem Jahr brav ab: Mit Spannung warten Fans von „WandaVision“ auf das Spin-off „Agatha: Coven of Chaos“ mit Kathryn Hahn in der Hauptrolle. Fans von „Alien“ dürfte zumindest die geplante Serienadaption interessieren: Emmy-Preisträger Noah Hawley („Fargo“, „Legion“) hat hier seine Finger im Spiel.

Apple TV+

Der Streamer wählt seine Stoffe mit Bedacht aus. Kein Wunder, dass man sich auf den Buchbestseller „Eine Frage der Chemie“ gestürzt hat. In die Rolle der Wissenschaftlerin, die in den 1950er-Jahren mit einer Kochshow durchstartet, schlüpft Bree Larson. Der Film „Napoleon“ von Ridley Scott findet seine Heimat bei Apple. In den Hauptrollen: Joaquin Phoenix als Napoleon und Vanessa Kirby als Josephine. Tom Hanks und Steven Spielberg sind die Masterminds hinter der Miniserie „Masters of the Air“. Wie fast zu erwarten, handelt es sich um eine Spezialeinheit der Air Force im Zweiten Weltkrieg. Das Urgestein Harrison Ford ist ab 27. Jänner in „Shrinking“ in seiner ersten großen Serienrolle zu sehen.

Amazon Prime

Die ganz große Liga à la „Herr der Ringe“ gibt es heuer nicht, aber mit „The Consultant“ schickt Amazon ab 24. Februar Christoph Waltz als zwielichtigen Firmenberater ins Rennen. Am 3. März startet „Daisy Jones and the Six“, eine Musical-Drama-Serie, die die Genese einer Rockband in den 1970er-Jahren nachzeichnet. Die wohl größte Produktion ist heuer den legendären Russo-Brüdern als Chefproduzenten zu verdanken, die im Vorjahr Netflix mit „The Gray Man“ einen Hit bescherten. Die Agentenserie „Citadel“ soll gleich mehrere internationale Ableger bekommen.

Der Schwarm

ZDF, ORF, France Televisions, Rai, SRF, die Nordic Entertainment Group und Hulu Japan sind an der Großproduktion „Der Schwarm“ beteiligt. Im ZDF startet die achtteilige Serie, die auf dem Bestseller von Frank Schätzing basiert, am 6. März. Für den ORF gibt es noch kein Startdatum. Die Serie handelt von einer maritimen Schwarmintelligenz, die sich ob der Umweltzerstörung zu wehren beginnt. Und wieder einmal liegt es an der Wissenschaft, die Welt zu retten.