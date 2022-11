Eigentlich hätte von den Grundzutaten ja nicht mehr viel schiefgehen können, aber irgendwo zwischendrin ist dem flotten Wirbelwind Enola Holmes in der zweiten Ausgabe wohl ein bisschen die Luft ausgegangen. Und das, obwohl mit Regisseur Harry Bradbeer, Drehbuchautor Jack Thorne, Henry Cavill als Sherlock Holmes und Millie Bobby Brown als seine hochintelligente Schwester Enola die gleiche Aufstellung am Start ist. Wobei: Keine Sorge, die Neo-Privatdetektivin hat nach der Lösung ihres ersten Falles Lust auf Selbstständigkeit, die als Teenager naturgemäß eher schwierig ist. Bleibt also nur ein Fall übrig, der ihr ohnehin zu Herzen geht: Nachdem ein Mädchen, das in einer Streichholzfabrik arbeitet, verschwunden ist, sticht Enola mit ihren Recherchen offenbar in ein Wespennest. Hier liegt nicht nur etwas ziemlich im Argen. Ähnliches dämmert Detektiv-Genie und Bruder Sherlock bei seinem Fall auch, aber so ganz mag es in den Gehirnzellen nicht zu brummen. So weit, so stimmig. Im Gegensatz zum ersten Teil will man offenbar beim Anbringen der Botschaften auf Nummer sichergehen.





Weibliche Selbstermächtigung ist, wie schon beim Erstling, das zentrale Thema. Jedoch vertraut man nun nicht mehr auf die Gewitztheit ihrer Hauptfigur, sondern driftet mehrfach, vor allem auch zum Ende hin, in eine eher hollywoodeske Ratschlagsorgie: Teamwork! Folge deinem Herzen! Familie! Schade, da all diese Botschaften im Erstling mit viel mehr Witz und Ironie unter die Leute gebracht wurden. Auch, weil mit Regisseur Harry Bradbeer einer mit an Bord ist, der schon bei der legendären Serie „Fleabag“ von und mit Phoebe Waller-Bridge dabei war. Ganz abgeschafft ist dieses süffisante Rebellinnentum aber nicht, Helena Bonham Carter, als Enolas Mutter und Susie Wokoma, als deren Partnerin in Crime, lassen es ordentlich krachen. Henry Cavill überzeugt als leicht angeschlagener Sherlock, während Millie Bobby Brown bisweilen der Wind aus den Segeln genommen wurde. Beim nächsten Teil bitte wieder mit mehr Windmaschine.



„Enola Holmes 2“ auf Netflix

Bewertung: ★ ★ ★ ☆ ☆ (3/5)