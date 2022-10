Ein jeder kann kochen“, lautete einst die Devise des kulinarischen Pixar-Animationshits „Ratatouille“. Doch nicht jeder ist den Herausforderungen gewachsen, die der Welt des Profikochens innewohnen. Ein undankbarer Knochenjob, wie Carmen Berzatto (Jeremy Allen White), auch „Carmy“ genannt, in der Serie „The Bear: King of the Kitchen“ (Disney+) am eigenen Leib erfährt. Trotz seiner jungen Jahre hat er sich in der Gastronomieszene einen Namen gemacht, durfte seine Begabung in einigen der prestigeträchtigsten Restaurants des Landes zur Schau stellen. Dann verschlägt es den Feinschmecker von der Haute Cuisine in einen Sandwich-Laden. Der Grund: Sein älterer Bruder Michael hat sich das Leben genommen und ihm den familiär geführten Imbiss in Chicago vermacht.

Mit fachlicher Expertise will der cholerisch veranlagte Carmy das Lokal nun von vorne bis hinten umkrempeln. Um der heruntergekommenen Küche neues Leben einzuhauchen, heuert er die fachlich ausgebildete Sydney (Ayo Edebiri) als Souschefin an. Sehr zum Missfallen von Richie (Ebon Moss-Bachrach), dem aufmüpfigen besten Freund seines verstorbenen Bruders, der gewohnte Pfade nicht verlassen möchte. Nach einigen Komödien der letzten Jahre, die Zuschauern das Setting Küche als eine Art Wohlfühloase zu verkaufen versuchten, legt „The Bear“ einen spürbar raueren Ton an den Tag. Es wird geschrien, hier und da fliegen sogar Utensilien durch die Luft. Der hektische Alltag des Lokalbetriebs wird äußerst glaubhaft in Szene gesetzt.









Insbesondere eine Episode, die als schier endlose Plansequenz daherkommt und das Kernstück der ersten Staffel darstellt, entfaltet eine pulsierende Energie, die einen nicht mehr wieder loslässt. In erster Linie lebt das delikate Küchendrama aber von der Nähe zu den Figuren. Anstatt sich à la carte bewährter Klischees zu bedienen, punktet die Serie mit viel Tiefgang und roher Emotion. Das exzellente Ensemble, angeführt von einem herausragenden Hauptdarsteller, tut das Übrige. All diese Zutaten, gewürzt mit einer Prise Wortwitz, machen „The Bear“ zum wahrhaftigen Schmankerl für Serienliebhaber.

Bewertung: ★ ★ ★ ★ ☆ (4/5)

"The Bear: King of the Kitchen" ist auf Disney+ zu sehen.