Zweite Staffel ab heute"Das Boot": Verfolgungsjagd in eisernen Särgen

Die Serie „Das Boot“ geht heute auf Sky in die Verlängerung und bleibt weiterhin spannend. Mit New York kommt sogar ein dritter Schauplatz hinzu.

Zu Wasser gibt es in der zweiten Staffel eine erbitterte Verfolgungsjagd © Sky Deutschland AG und Sky Deuts (Stephan Rabold)

Für sechs Oscars war Wolfgang Petersens Kultfilm „Das Boot“ 1981 nominiert. Kein Wunder, die Kinos wurden damals gestürmt, aber nicht, weil man unbedingt noch einen Kriegsfilm sehen wollte, sondern weil man einen anderen Kriegsfilm sehen wollte: „Die Botschaft, die der Film versprach, war ja: So, jetzt wird mal der Zweite Weltkrieg anders erzählt, als du es in der Schule mitgekriegt hast. Darauf war ich unglaublich gespannt“, erzählte Johannes W. Betz, Drehbuchautor der ersten Staffel „Das Boot“ schon zu Beginn der Serie, die heute auf Sky in die Verlängerung geht.