Home Before Dark & Co.Junge Streaminghelden: Sie haben den richtigen Riecher

Home Before Dark: Hilde und ihre Freunde sind nicht zu stoppen © Apple TV+

Home Before Dark

Sie bringt ihre eigene Zeitung heraus, hat „Die Unbestechlichen“ zumindest 36 Mal gesehen und hat das detektivische Gespür eines Bluthundes: Hilde lässt sich in „Home before Dark“ (Apple TV+) schwer stoppen. Wenn ihre Schwester rät: „Sei doch einfach nur normal“, ist das für die Neunjährige eine Beleidigung erster Klasse. Als ihre Familie von New York in ein Kaff irgendwo im Nirgendwo zieht, geht es erst richtig los. Ist der Unfall nicht doch ein Mord? Und was hat das Verschwinden eines Jungen vor vielen Jahren mit ihrem Vater zu tun? Sehr sympathische Titelheldin, die sich nicht kleinkriegen lässt. Nach einer wahren Begebenheit.