Von "Messiah" bis "Unorthodox"Glauben ist alles: Streamingtipps für Ostern

Pünktlich zum Osterfest eine Auswahl an Serien, die sich in unterschiedlichsten Ausprägungen mit dem Thema Religion beschäftigen.

"Die zwei Päpste" auf Netflix © (c) Peter Mountain



"Unorthodox" (Netflix): Ist die Serienumsetzung von Deborah Feldmans gleichnamigem Erfolgsroman. Es erzählt die Geschichte einer ultraorthodoxen Jüdin, die aus dem New Yorker Stadtteil Williamsburg nach Berlin flüchtet. Bei der Suche nach ihrer Identität geben Rückblenden spannende Einblicke in dieses sehr von strengen Traditionen geprägte Leben. Wer an dem Thema Gefallen gefunden hat, kann gleich mit "Shtisel" (Netflix) weitermachen: Ein junger Rabbi in Jerusalem hadert ebenfalls mit den strengen Vorgaben seiner Gemeinschaft.