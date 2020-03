Facebook

Der Steirer Robert Finster spielt "Freud" in der gleichnamigen Serie © ORF (Bavaria Fiction)

Das mit der Hypnose? Das ist doch alles für die Fisch! Die werte Ärztekollegenschaft war vermutlich schon charmanter, wobei, in Wien? Lächerlich! Der junge Sigmund Freud hatte es in seinen 30ern nicht leicht, zumindest bei den Fischen kannte er sich doch aus: Zehn Jahre zuvor forschte er in Triest an den Hoden des Aals, um das große Rätsel rund um das glitschige Tier zu lösen. Fehlanzeige, zumindest Freud hat sich seine Ecken und Kanten bewahrt und das machte es für ihn inmitten der altgedienten Ärzteschaft nicht leichter. Die gebärdet sich wie das Habitat, in dem sie tätig ist: ein aufgeplustertes Kaiserreich am Limit, das gewaltig an seinem Nationalismus und Antisemitismus krankt.



Das ist das Passepartout, das Regisseur Marvin Kren („4 Blocks“, „Tatort“) rund um seine achtteilige Serie „Freud“ zieht, die ab heute in ORF 1 zu sehen ist (die weiteren Teile laufen am Mittwoch und Sonntag jeweils als Triplefolge). Wir schreiben das Jahr 1886, es ist die Zeit des berühmten Fin de Siècle, in den Salons flanieren die handzahmen Salonlöwen, die Lust am Okkulten wird mit Séancen gestillt. Während sich die Boheme dem Exzess hingibt, müsste man das Volk an den Tropf hängen, die Armut nagt an ihm wie die Ratten an ihren kränkelnden Artgenossen. Kein Wunder, dass bei diesem Setting der Streamingriese Netflix angebissen hat, der die Serie ab 23. März in rund 140 Ländern anbietet.