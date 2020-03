Facebook

James May, 57 und Brite, zog sein Solo-Projekt durch. © Amazon Prime

Er habe keine Lust auf eine stereotype Reisedoku über Japan, macht James May gleich zu Beginn seiner ersten Gehversuche in diesem Genre klar. Nicht nur die Reise mit Kamerabegleitung ist für den 57-jährigen Briten eine Premiere, auch die Arbeit auf Solowegen ist für ihn unüblich.

Zu weltweiten TV-Berühmtheit wurde James May durch seine Ausfahrten mit Richard Hammond und Jeremy Clarkson im Automagazin „Top Gear“ bei der BBC. Bis Clarkson nach Rüpelaktionen beim öffentlichen-rechtlichen Sender in Ungnade fiel und die drei in der Streamingwelt bei Amazon Prime landete, wo sie sich fortan in „The Grand Tour“ dem Rausch von Benzin und Geschwindigkeit hingaben.