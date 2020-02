Sieben knackig kurze Folgen über den Wahnsinn des Erwachsenwerdens: „I Am Not Okay with This“ ist der jüngste Versuch von Netflix, den „Stranger Things“- Nachfolger zu finden.

I am not okay with this

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Jungtalente Sophia Lillis und Wyatt Oleff im Retro-Look der Seri © (c) Courtesy of Netflix

Die Genese neuer Geschichten erinnert an Druiden, Zauberkessel und geheime Zutaten. Oder an Reißbretter und an Inhaltsverläufe, die das Resultat von Marktanalysen und Zugriffszahlen sind. Es braucht nicht viel Fantasie, um zu erahnen, mit welcher dieser Strategien Netflix seine Suche nach „the next big thing“ – der nächsten großen Sache – plant. Eine dieser großen Sachen ist zweifellos die Jugendserie „Stranger Things“, und wenig zufällig erinnert „I Am Not Okay with This“ frappant an den Mystery-Erfolg, der vermutlich erst 2021 mit neuer Staffel zurückkehrt.