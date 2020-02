Facebook

Der Steirer Robert Finster verkörpert Sigmund Freud © (c) Jan Hromadko

Regisseur Marvin Kren (40, „Tatort“, „4 Blocks“) hat sich in der Vorbereitung auf die Serie selbst auf die Couch gelegt – zur Hypnose. Gestern Abend feierte die achtteilige Serie auf der Berlinale ihre Weltpremiere. Das trifft auch auf die Entstehung der Serie zu, erstmals kooperiert der ORF mit dem Streamingriesen Netflix. Den Auftakt zur Ausstrahlung macht der ORF am 15. März, Netflix folgt mit der Ausstrahlung in über 190 Ländern am 23. März.