"Suspiria" mit Dakota Johnson und Tilda Swinton © (c) Alessio Bolzoni/Amazon Studios

Neue Filme zum Streamen

Amazon Prime hat bei hochkarätigen Filmen im Juli die Nase vorn. Ab 16. Juli läuft „Suspiria“ an. Dakota Johnson als Tänzerin, die an einer renommierten Tanzakademie in Berlin angenommen wird. Tilda Swinton schlüpft in die Rolle einer berühmten Choreografin. Doch am Institut gehen unheimliche Dinge vor sich: Remake von Dario Argentos Film aus dem Jahr 1977. Ab 19. Juli ist „Grüße aus Fukushima“ von Doris Dörrie zu sehen. Eine junge Deutsche begleitet eine alte Geisha in das durch die Atomkatastrophe zerstörtes Haus zurück. „The House That Jack Built“ (ab 31. Juli) ist der letzte Wurf von Lars von Trier, in dem Matt Dillon einen Serienmörder gibt. In „Offenes Geheimnis“ (31. Juli) gibt Penelope Cruz eine Mutter, deren Teenager-Tochter entführt wird. Mit dabei: Javier Bardem. Netflix bringt im Juli den Thriller „Secret Obessions“ (18. Juli) an den Start: Eine Frau verliert bei einem Unfall ihr Gedächtnis. Ist also ihr Mann, noch ihr Mann? „The Red Sea Diving Ressort“ (31. Juli) mit Chris Evans thematisiert die Mossad-Rettungsaktion Tausender äthiopischer Juden aus dem Sudan.

Neue Serien auf Netflix

Der große Wurf ist Netflix in diesem Monat ja schon mit „Stranger Things“ gelungen. Nicht wenig Fans dürfte auch die dritte Staffel der spanischen Erfolgsserie „Haus des Geldes, Teil 3“ (19. Juli) begeistern: Nach dem genialsten Bankraub aller Zeiten verflüchtigt man sich ins Paradies, doch es ziehen langsam dunkle Wolken auf. Neu ist die Science-Fiction-Serie „Another Life“ (25. Juli) mit Katee Sackhoff („Battlestar Galactica“), die sich als Astronautin mit ihrer Crew auf die gefährliche Suche nach einem außerirdischen Artefakt begibt. Kult ist „Orange Is the New Black“, die Serie um einen Frauenknast geht am 26. Juli in ihre siebente und finale Staffel.

Neue Serien auf Amazon Prime

Bei den Serien hat Netflix im Juli klar die Nase vorne. In Zeiten überbordender Superhelden-Filme und Superhelden-Serien kommt „The Boys“ (26. Juli) sehr sympathisch rüber: Diverse Superhelden sind zu ehrgeizigen Ich-AGs verkommen. Ein mächtiger Konzern kassiert ab und vertuscht diverse Verfehlungen. „The Boys“, einer schrägen zusammengewürfelten Truppe, reicht es endgültig. Doch normale Arbeiter gegen Superhelden – kann das gut gehen? Schon seit 3. Juli auf der Plattform ist Serie „Humans“: Sie spielt in einer Zeit, in der Androiden längst zum Alltag gehören. Sie erledigen nicht nur die Hausarbeit vorbildlich, sondern sind auch ganz wunderbare, beinahe unersetzbare Mitglieder der Familie. Wer es denn glauben mag ...

Special auf Sky: Abflug zum Mond

Am 21. Juli feiern nicht nur Mondfans den 50. Jahrestag der Mondlandung: Sky blickt im Juli in die Sterne und schickt unter anderem Ryan Gosling in seiner Rolle als Neil Armstrong im oscarprämiertem Drama „Aufbruch zum Mond“ (21. Juli) zum Erdtrabanten. Zahlreiche Dokus geben Einblicke in das Rennen um den Erdtrabanten, darunter die achtteilige Doku-Serie „Countdown to Apollo“ und die sechsteilige Doku-Reihe „50 Jahre Mondlandung – Die geheimen Apollo-Archive“.

Ausblick auf die Comic Con San Diego

Alles was im Serien- und Filmgeschäft Rang und Namen hat, trifft sich vom 17. bis 21. Juli auf der Comic Con in San Diego, die heuer ihr 50-jähriges Jubiläum feiert: Netflix präsentiert hier unter anderem die Serienumsetzung des Action-Rollenspiels „The Witcher“ und die lang erwartete Serie „The Dark Crystal: Age of Resistance“ – die Serienadaption des Fantasyfilms „Der dunkle Kristall“ von Jim Henson und Franz Oz. Amazon Prime schickt „Carnival Row“ mit Orlando Bloom und Cara Delevingne ins Rennen. Die Fans von Stark Trek warten schon sehnsüchtig auf „Star Trek: Picard“ und HBO verrät Details zur dritten Staffel von „Westworld“.