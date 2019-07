Läuft am Donnerstag an"Stranger Things": Die dritte Staffel stellt alles in den Schatten

Die Serie „Stranger Things“ geht morgen in die dritte Staffel. In Sachen Vermarktung stößt man in eine ganz neue Dimension vor.

Team Hawkins: Noah Schnapp, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Sadie Sink, Caleb McLaughlin © Netflix

Vokuhila. Allein das Wort hat das Zeug, um lang anhaltende Albträume zu verursachen. Und eines sei gesagt, Falco hatte wie immer recht: „Wer sich an die 80er erinnern kann, hat sie nicht miterlebt.“ Stimmt, denn wer in den 80er-Jahren aufgewachsen ist, der hat Flashbacks. Höchstens. Das liegt natürlich auch daran, dass man aktiv keine Erinnerung an die Zeit haben will. Zwei Brüder haben es jedoch geschafft, die 80er-Jahre so klug zu dosieren, dass folgender Effekt eintritt: maximale Melancholie, minimaler Vergangenheitshorror. Wobei, ohne Horror kommen die Brüder Matt und Ross Duffer nicht aus – wollen sie auch nicht. „Stranger Things“ heißt die Serie, die „The Duffer Brothers“ erdacht haben und seit 2016 für Netflix umsetzen. Morgen geht eine der erfolgreichsten Serien des Streaminganbieters Netflix in die dritte Staffel. Schauplatz ist die fiktive Kleinstadt Hawkins in den 1980er-Jahren.