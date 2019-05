Kleine Zeitung +

„Game of Thrones“-Finale Wer sitzt am Ende auf dem Eisernen Thron? Sechs Theorien aus der Redaktion

Die fünfte Folge von „Game of Thrones“ hat viele Baustellen aufgemacht. Doch eine Frage dominiert alles: Wer sitzt am Ende der finalen Staffel auf dem Thron? Redakteure der Kleinen Zeitung haben da so ihre eigenen Theorien.