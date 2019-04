Facebook

Jon Snow und Daenerys Targaryen sind in Winterfell angekommen © (HELEN SLOAN SMPSP)

Gleich das neu gestaltete Intro zeigt, was Sache ist: In der Mauer, seit jeher Hort der Sicherheit, klafft ein riesiges Loch. Wir erinnern uns: Der Nachtkönig hat mithilfe des dritten Drachens von Daenerys Targaryen die Mauer eingerissen. In Winterfell ist es in der Zwischenzeit schon ordentlich frostig geworden. Daenerys Targaryen und Jon Snow kommen nach Winterfell und offenbar gibt es nur eine Person, die sich freut: Arya. Doch die Freude währt nicht lange - auch der Bluthund ist mit dabei. Der Showeffekt ist gut, aber die Begeisterung hält sich in Grenzen, als die noch verbliebenen zwei Drachen über Winterfell donnern. Es kommt zum großen Familientreffen. Die Stimmung entspricht der allgemeinen Wetterlage: sehr kühl.

