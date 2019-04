Disney will seinen eigenen Streamingdienst im November in den USA starten. Nachdem Netflix seine Preise erhöht, steigt Disney mit knapp über sechs Euro in den Markt ein.

Disney steigt mit einem Kampfpreis in den Streamingmarkt ein © (c) AP (Richard Drew)

Der Unterhaltungsriese Disney will Ende des Jahres seinen Streamingdienst Disney+ starten und damit Netflix Konkurrenz machen. Disney+ soll vom 12. November an für einen Preis von monatlich 6,99 Dollar (6,21 Euro) zunächst in den USA angeboten werden, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Später soll das Angebot auf Europa und dann auf weitere Regionen ausgeweitet werden.

Kunden können sich auf der Plattform dann zahlreiche Produktionen des Unterhaltungsimperiums anschauen, zu dem auch die Marvel-Superhelden-Filme, Star Wars und die Animationsfilm-Schmiede Pixar gehören. Gezeigt werden sollen auch Dokumentationen des Senders National Geographic und Angebote des Senders ABC.

Disney will mit dem Angebot dem Platzhirschen Netflix Konkurrenz machen, der rund 140 Millionen zahlende Kunden hat. Eine Reihe von Konzernen wenden sich verstärkt dem Streaming zu: Amazon hat das Angebot Prime Video, der US-Technologieriese Apple stellte kürzlich Pläne für seinen Streamingdienst Apple TV+ vor. Auch WarnerMedia will in dem Markt mitmischen.

