Kate Beckinsale in "The Widow" © Photos By: Coco Van Oppens Photo (Coco Van Oppens)

Neue Serie auf Amazon Prime

Das reicht für ein ganzes Wochenende: 52 Folgen aus zwei Staffeln von Meister Eder und sein Pumuckl stehen seit Freitag auf Amazon Prime zum Streamen bereit. In The Widow schlüpft Kate Beckinsale ab morgen in die Rolle von Georgia Wells, die seit dem Tod ihres Mannes ein völlig zurückgezogenes Leben in Wales führt. Als sie ihren tot geglaubten Ehemann in einem TV-Bericht über den Kongo zu sehen glaubt, begibt sie sich auf eine höchst gefährliche Mission. Auf die begibt sich ab 29. März auch Hanna. Die Tochter eines Agenten macht sich auf die Suche nach ihrem Vater, doch hochkarätige CIA-Agenten sind hinter ihr her.

Neue Serien auf Netflix

In Northern Rescue (1. März) gibt William Baldwin einen Rettungsoffizier, der nach dem Tod seiner Frau mit seinen Kindern von der Großstadt in die Provinz zieht und einen Neuanfang wagt. In der Fantasyserie The Order (7. März) tritt ein College-Student einer sagenumwobenen Geheimgesellschaft bei. Love, Death & Robots (15. März), animierte Anthologieserie zwischen Science-Fiction, Fantasy und Horror. In Turn Up Charlie (15. März) spielt Idris Elba einen DJ, der sich aus Geldnot als Babysitter verdingen muss. In Osmosis (29. März) geht es um eine App, die nach eingehender Gehirnprüfung die perfekten Partner finden und miteinander verkuppeln kann.

Hollywood-Hochkaräter in Netflix-Produktionen - diese Kombination geht in die nächste Runde. Am 29. März kommt mit dem Film The Highwaymen der nächste Coup auf die Plattform. Nach einer wahren Begebenheit: Das FBI kann das Gangsterpaar Bonnie und Clyde nicht dingfest machen. Zwei ehemalige Texas-Ranger (Kevin Costner und Woody Harrelson) sollen es mit ihrer Erfahrung und ihrem Bauchgefühl jetzt wieder richten.

Nicht nur Hardrock-Fans sollten sich den 22. März vormerken, auch Exzess-Afficionados werden an(auf Netflix) ihre Freude haben: Es ist das Biopic einer Band, die in den 80er-Jahren nichts unversucht gelassen hat, das Rockstar-Klischee zu erfüllen:. Auch actionreich ist ab 13. März(Netflix): Ben Affleck, Oscar Isaac und Charlie Hunnam sind Teil eines ehemaligen US-Spezialkommandos, das einen Drogenboss ausrauben will. Bereits seit Mittwoch auf der Plattform:: Eine zynische Architektin erwacht nach einem Schlag auf den Kopf in einer schnulzigen RomCom. Ab heute:- Romanverfilmung über einen Schüler aus Malawi, der mit wenig Mitteln Großes erreicht. Amazon Prime punktet mitvon Sofia Coppola. Ein verwundeter Soldat sorgt für Aufregung in einem Mädcheninternat - hochkarätig besetzt. Ab 20. März:, die Verfilmung des Massakers auf der norwegischen Insel, und, das letzte Interview mit Romy Schneider.

Neue Dokumentation

Hierzulande begeistert Cricket nicht unbedingt die Massen, aber in Indien oder Pakistan geht ohne die schlagkräftige Sportart gar nichts. Die achtteilige Dokuserie Cricket Fever: Mumbai Indians (1. März, Netflix) gibt Einblicke hinter die Kulissen der Starmannschaft aus Mumbai, holt ihre Stars und Fans vor die Kamera. Die legendäre Kokain-Insel (ab 29. März): Lebe lieber ungewöhnlich. Der Amerikaner Rodney Hyden hat durch die Wirtschaftskrise viel Geld verloren und will es sich jetzt zurückholen - auf die eher ungewöhnliche Tour: Er hört von einem geheimen Kokainlager in der Karibik und macht sich mit ein paar Leuten auf die Suche.

