Uwe Ochsenknecht als Verleger Wolfram Labaule © SWR/Violet Pictures/Maor Waisbur

Sein Tod war so rasant wie sein Leben: Der letzte Satz, den man vom Zeitungsverleger Christian Labaule hörte, bevor er mitsamt seinem Sohn Gernot auf dem Segway nicht nur wortwörtlich, aber dafür unfreiwillig über die Klippe sauste, lautete: Wo sind denn hier eigentlich die Bremsen? Pietätlos, aber richtig: fantastische Geschichte, noch bessere Schlagzeile. Christian Labaule hätte das verstanden, immerhin führte er seit Jahrzehnten ein Zeitungsimperium. Und jetzt eben nicht mehr.

Zum Erben kommen sie nun wieder zusammen: die resche Witwe Marianne Labaule (Irmgard Hermann), seit Jahren in Uruguay beheimatet, und Sohn Wolfram (Uwe Ochsenknecht). Für die Mutter ist klar: Es wird verkauft! Der leise Protest von Wolfram abgeschmettert: „Der Journalismus ist so tot wie dein Vater und dein Bruder.“ Doch der Wolfram, der lässt nicht locker und wird zumindest vorläufig Verlagschef - nach reichlicher intensiver Selbstbefragung: „Ich bin mir nicht sicher, ob diese Position meiner Persönlichkeitsstruktur auch entspricht.“

Die sechsteilige Mini-Serie „Labaule & Erben“ donnerstags auf SWR hat einen geistigen Vater, dessen Gespür für witzig-heikle Konstellationen legendär ist: Harald Schmidt. Die Umsetzung entspricht ganz seinem Humor: sarkastisch, mit leichtem Irrwitz im Abgang.

Da steht Wolfram Labaule nun also an seinem ersten Arbeitstag im Großraumbüro, auch „The Brain“ genannt, und man spürt es fast körperlich, ach, er hätte sich so gerne wo angelehnt. Doch so ist das im modernen Mediengeschäft: Auch wenn die Druckerpresse fertig ist, der Stillstand, der wurde abgeschafft. Das ist auch das Mantra des schwindligen Medienconsulters Tillmann Blomeier (Michael Ostrowski), der supermotiviert ist, denn „es gibt keine Probleme, nur dornige Chancen“.

Wer gibt die Richtung vor? Erbin oder Consulter? Foto © (c) SWR/Violet Pictures/Maor Waisbur

Auch der echte Fall Relotius mit gefälschten Reportagen wird gleich bei der ersten Redaktionssitzung vorweggenommen: Ein preisgekrönter Fotograf schickt Bilder aus Aleppo. Nur blöd, dass die eigentlich in Tunis gemacht wurden. Aber was ist schon Wahrheit? Oder wie es der Neo-Verleger in seiner Not definiert: „Die Botschaft ist die Nachricht!“ Und wie kommt man jetzt zu Geld? Frag doch nach beim Consulter, der empfiehlt „Sponsored Articles“. Während Sohn Tristan den Social-Media-King gibt, erinnert sich Wolfram Labaule wehmütig daran, was er eigentlich im Sinn hatte: „Eine gute Zeitung, zufriedene Mitarbeiter und eine angenehme Arbeitsumgebung.“ Ob das noch was wird?

Harald Schmidt hatte die Idee zu "Labaule & Erben" Foto © APA/dpa/Christoph Schmidt (Christoph Schmidt)

Miniserie „Labaule & Erben“ Die Serie basiert auf einer Idee von Harald Schmidt, Regie führt Boris Kunz. Den Familiennamen „Labaule“ (ausgesprochen Labol)

hat Schmidt vomfranzösischen Badeort La

Baule. Neben Uwe Ochsenknecht und Michael

Ostrowski sind in weiteren Rollen August

Zirner und Emily Cox zu sehen. Die Serie ist

Donnerstagab22Uhr aufSWRzu sehen, alle

Folgen zum Streamenin der ARD-Mediathek.

www.ardmediathek.de/ard

