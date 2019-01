Von "The Americans" bis hin zu "Escape at Dannemora": Worum geht es in den preisgekrönten Serien und wo kann man sie sehen? Ein Überblick.

Rachel Brosnahan in "The Marvelous Mrs. Maisel" © (c) AP (Nicole Rivelli)

Bestes Drama: "The Americans"

Die Handlung: Anfang der 1980er Jahre: Das scheinbar harmlose Paar Phillip und Elizabeth Jennings leben mit ihren Kindern in Washington DC. Doch die beiden sind eigentlich Spione des KGB.

Wo ist die Serie verfügbar? Netflix (vier Staffeln), Amazon (sechs Staffeln zu kaufen)

Beste Fernsehserie - Musical oder Comedy: "The Kominsky Method"

Die Handlung: Die beiden Oscarpreisträger Michael Douglas (74) und Alan Arkin (84) spielen zwei Altstars in Hollywood, die ihren Star-Status längst hinter sich haben. Mit grauen Bartstoppeln und Halstuch ist Sandy Kominsky (Michael Douglas) eben nicht mehr so gefragt wie in jüngeren Jahren. Der einst gefeierte Schauspieler verdient jetzt als Schauspiellehrer seinen Lebensunterhalt. Nach der "Kominsky"-Methode unterrichtet er in Hollywood den Nachwuchs. Nebenbei sucht der dreifach Geschiedene eine Freundin, plagt sich mit Alterswehwehchen rum, ständig auf der Suche nach einem Klo. Pinkeln müssen und Prostata-Sorgen sind ein Dauerthema für ihn geworden.

Wo ist die Serie verfügbar? Netflix

Beste Mini-Serie und bester Schauspieler: "Assassination of Gianni Versace"

Die Handlung: Die Krimiserie handelt vom Mord am italienischen Modedesigner Gianni Versace in Miami im Juli 1997.

Wo ist die Serie verfügbar? Sky

Beste Schauspielerin in einer Mini-Serie: Patricia Arquette in "Escape at Dannemora"

Die Handlung: Die Serie basiert auf einem wahren Fall aus dem Jahr 2015 und handelt von zwei Mördern (gespielt von Benicio del Torro und Paul Dano), die mithilfe einer Wärterin (Patricia Arquette) aus einem US-Gefängnis fliehen. Produzent ist Ben Stiller.

Wo ist die Serie verfügbar? Sky

Bester Schauspieler in einer Serie: Richard Madden in "Bodyguard"

Die Handlung: Richard Madden spielt den Personenschützer David Budd, ein ehemaliger Soldat mit Afghanistan-Trauma, der Innenministerin

Julia Montague (Keeley Hawes) zur Seite gestellt. Doch unklar ist: Ist er ihr Beschützer oder sogar ihr größter Feind?

Wo ist die Serie verfügbar: Netflix

Beste Schauspielerin in einer TV-Serie: Rachel Brosnahan in "The Marvelous Mrs. Maisel"

Die Handlung: Im New York der 50ern schert die Hausfrau Miriam Maisel aus und wird zur Comedian. Turbulent und witzig!

Wo ist die Serie verfügbar: Amazon Prime

Beste Nebendarstellerin in einer Mini-Serie: Patricia Clarkson in "Sharp Objects"

Die Handlung: Eine Journalistin Camille Preaker (Amy Adams) kehrt in ihren Heimatort zurück, um das Verschwinden zweier Mädchen zu recherchieren. Doch schon bald muss sie sich mit ihrer eigenen Vergangenheit beschäftigen.

Wo ist die Serie verfügbar? Sky, Amazon Prime (zu kaufen)

Zwei ausgezeichnete Serien, die bei uns nicht zu sehen sind, sind "Killing Eve" (BBC America) und "A Very English Scandal" (BBC und in Großbritannien bereits auf Amazon Prime zu sehen);