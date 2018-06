Zack!"Batman"-Kult-Serie kehrt ins TV zurück

Die klassische "Batman"-Serie aus den Sechzigern feiert ein Revival. Sky zeigt auf dem Spartenkanal SyFy alle 120 Folgen des TV-Comics mit Adam West in der Hauptrolle.

Burt Ward als Robin und Adam West als Batman © 20TH CENTURY FOX

Peng!!! Zack!!! Kapow!!! Freunde der zuckerlbunten TV-Abenteuer von Batman und Robin haben Grund zur Freude. Die klassische US-Serie, die von 1966 bis 1968 in 120 Folgen produziert wurde, ist wieder im Fernsehen zu sehen.

SyFy Channel zeigt ab 18. Juni die gesamte Serie immer Montags in Zehnerblöcken. Der im Vorjahr verstorbene Adam West wurde in dieser kurzlebigen Rolle zu einer Ikone der Popkultur. Einen Auftritt haben dort auch natürlich auch Catwoman, Pinguin, Riddler und Joker. Gezeigt werden die knallig-ironischen Abentuer, die längst kultisch verehrt werden, in restaurierter Qualität.