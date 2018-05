Popsänger Harry Styles produziert eine Sitcom, die Parallelen zu seinen Anfängen in der Band One Direction aufweist.

Sänger Harry Styles © APA/AFP/ANGELA WEISS

Popsänger Harry Styles produziert eine Sitcom, die Parallelen zu seinen Anfängen in der Band One Direction aufweist. Der US-Sender CBS hat am Mittwoch erste Ausschnitte von "Happy Together" veröffentlicht. Darin ist zu sehen, wie ein junger Popstar auf der Flucht vor Paparazzi bei seinem Buchhalter Unterschlupf sucht. Dessen ruhiges Vorortleben stellt der berühmte Musiker komplett auf den Kopf.

Der junge Popstar wird gespielt von Felix Mallard, das Ehepaar von Damon Wayans Jr. und Amber Stevens West. Die Comedy hat durchaus autobiografische Züge: Als Styles mit One Direction durchstartete, wohnte er bei seinem mehr als zehn Jahre älteren Freund Ben Winston und dessen Frau in einem Vorort von London. Eigentlich wollte er nur für zwei Wochen bleiben, schlief dann aber für 20 Monate auf einer Matratze auf dem Dachboden.

Die Geschichte hat TV-Produzent Winston vergangenes Jahr im Magazin "Rolling Stone" bestätigt. Der Produzent der erfolgreichen Sendung "The Late Late Show With James Corden" wird nun auch an "Happy Together" mitarbeiten. Ausgestrahlt werden soll die Serie ab dem Herbst bei CBS.