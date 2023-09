Der 47-jährige Schlagzeuger Travis Barker erwartet derzeit das erste gemeinsame Kind mit Ehefrau Kourtney Kardashian (44). Er sei umgehend zurück in die USA geflogen, teilte die US-Gruppe am Freitag auf Twitter (X) mit - wenige Stunden vor einem geplanten Auftritt in der schottischen Metropole Glasgow.

Weitere Konzerte betroffen

Auch ein weiteres Konzert in Glasgow am Samstag sowie Shows in der nordirischen Hauptstadt Belfast am Montag und der irischen Hauptstadt Dublin am Dienstag würden verschoben. Wann Barker zurückerwartet wird, war unklar. In seiner Instagram-Story postete der Drummer Fotos, die offenbar in einem Gebetsraum aufgenommen wurden. "Lasst uns gemeinsam beten", stand auf einem Banner.

Die Band kündigte an: "Weitere Informationen in Bezug auf seine Rückkehr nach Europa und zu den verlegten Terminen werden veröffentlicht, sobald sie verfügbar sind." Blink-182 soll im Rahmen der Welttournee am 9. September in Köln, am 16. in Berlin, am 17. in Hamburg und am 20. in Wien spielen.

Barker und Kardashian hatten im Mai 2022 ihre Hochzeit bekannt gegeben. Im Juni dieses Jahres postete der US-Reality-Star ein Instagram-Video, das zeigte, wie sie bei einem Blink-Konzert ein Schild mit der Aufschrift "Travis, ich bin schwanger" hochhielt. Zur gleichen Zeit kündigte die Schwester von Kim Kardashian an, dass das Baby ein Bub sei.