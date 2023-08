Der italienischer Liedermacher Toto Cutugno, bekannt durch seinen Welthit "L'Italiano" von 1983, ist am Dienstag im Alter von 80 Jahren gestorben. Cutugno starb in der Mailänder San Raffaele-Klinik nach einer langen Krankheit, teilte sein Manager Danilo Mancuso mit.

Der in der Toskana als Sohn eines sizilianischen Vaters geborene Cutugno gehörte in Italien zu den großen Popstars. 100 Millionen verkaufte Alben bezeugen seinen Ruhm. Insgesamt 15 Mal nahm er an dem legendären Sanremo-Festival als Interpret teil - aber nur einmal gewann er den Wettbewerb: 1980 Mit dem Lied "Solo noi" (Nur wir).

Weitere 15 Mal komponierte er für Sanremo-Teilnehmer die Lieder. Auch über die Grenzen des Mittelmeerlandes machte er sich in den 1980er und 1990er-Jahren ein Namen. Neben seinem Top-Hit "L'Italiano" war er wegen seines Sieges beim Eurovision Song Contest von 1990 mit dem Lied "Insieme 1992" (dt. "Zusammen") bekannt.

Cutugno hatte sich schon in den Siebzigern als erfolgreicher Songschreiber etabliert: Lieder für Stars wie Mireille Mathieu, Dalida, Gérard Lenorman und Adriano Celentano stammen aus seiner Feder. 1983 gelang ihm dann auch als Sänger international der Durchbruch: In Sanremo trat er mit "L'Italiano" auf. Er belegte den vierten Platz, das Lied war jedoch weltweit ein großer Erfolg.

In den Neunzigerjahren wurde es um Cutugno dann ruhiger. Das tat seiner Popularität aber keinen Abbruch. Vor allem "L'Italiano" wird so sehr mit Italien verbunden, dass gar Menschen jüngerer Generationen mitsingen können. Ende 2022 ging ein Video viral, in dem der französische AC-Mailand-Star Olivier Giroud im Auto Cutugnos Lied sing.

2007 erkrankte der Sänger an Prostata-Krebs. Cutugno verriet in einem späteren Interview, er verdanke seinem Kollegen Al Bano sein Leben. Nachdem Cutugno diesem seine Beschwerden offenbart hatte, hatte er ihn dazu überredet, einen Arzt aufzusuchen. "Der ließ mich dann nicht mehr aus dem Krankenhaus. Er sagte sofort, es sei eine ernste Sache", erzählte Cutugno im italienischen Radio. Eine Operation und Therapie heilten ihn vorerst. Doch jetzt ist der Musiker im Alter von 80 Jahren gestorben. Seine Lieder, die Bella Italia verkörpern, leben weiter.