Die Füße hochgelegt wie in ihrer Single "Feet Up" haben My Ugly Clementine scheinbar nicht im letzten Jahr: Nach vier Singleauskopplungen erschien gerade ihr neues Album "The Good Life". Damit legen Mira Lu Kovacs, Sophie Lindinger und Nastasja Ronck nach ihrem gefeierten Debütalbum "Vitamin C" eine nuancenreiche, kraftstrotzende zweite Platte hin, die trotz des gelegentlich warm durchschimmernden Seelenschmerzes vor allem Aufbruchsstimmung und Selbstermächtigung vermittelt.