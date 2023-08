Wir befinden uns Mitte der 1980er-Jahre. Die Einladung ist reine Handarbeit und sympathisch laienhaft: „Wer will sich die Ohren volldröhnen lassen? Wer will den Alltag vergessen und bei unserem Unvermögen und äußersten Dilettantismus herzlichst lachen? Wer liebt schräge Musik?“ Gestellt werden diese Fragen von der Gruppe Skull Breaker, die zum Konzert einlädt. Es findet im Keller der Grazer Stadtpfarrkirche statt. Und die „schräge Musik“, mit der gedroht wird, nennt sich Heavy Metal. „Fasten Seat Belts!!!“, steht noch auf der Einladung. Bitte anschnallen!!!

„Das spiegelt diese recht amüsante Ambivalenz gut wider“, sagt Peter Pichler. „Auf der einen Seite der Outlaw-Mythos, mit dem diese Musik noch immer verbunden ist, und die Rebellion gegen bestehende Strukturen, zum Beispiel gegen die katholische Kirche. Auf der anderen Seite werden genau diese Strukturen, gegen die aufbegehrt wird, benutzt. Das Heavy-Metal-Konzert findet also im Pfarrkeller statt.“

Peter Pichler ist Kulturhistoriker, der musikalisch in der steirischen Heavy-Metal-Szene sozialisiert wurde.

Über eben diese Szene hat er in den letzten drei Jahren ein groß angelegtes wissenschaftliches Projekt an der Universität Graz geleitet. Es trägt den Titel „Breaking the Law?“ und bezieht sich auf den gleichnamigen Song der britischen Metal-Band Judas Priest aus dem Jahr 1980. „Der perspektivische Ansatz unseres Projektes ist in diesem Song in Reinkultur enthalten. Es geht um den Bruch von gesellschaftlichen Normen und Konventionen, um sich eigene Freiräume zu schaffen.“

Das Jahr 1980 ist auch der Ausgangspunkt von Pichlers Projekt, in dem die Entwicklung des steirischen Heavy Metal in drei Phasen eingeteilt wird. In der ersten Phase etabliert sich die Szene. „Die Liberalisierung, die mit der Fürstenfelder Rock-Bewegung 1968 begonnen hat, wird fortgesetzt, alte Konventionen werden aufgebrochen, aber die alten Netzwerke weiter benutzt.“ Vereine, Jugendzentren, Pfarrkeller. Pichler: „Das war auch notwendig, damit diese frühen Bands auftreten konnten. Aber der Kern des Widerständigen blieb trotzdem erhalten.“ Bands wie Skull Crusher/Skull Breaker, Blessed Virgin oder Shekinnah waren die Pioniere dieser frühen Phase.

Die zweite Phase beginnt mit dem Jahr 1989, der weltweite politische Umbruch mit dem Fall der Mauer spiegelt sich auch in der Musik wider. Deshalb wäre es für Pichler auch wichtig, in einem Folgeprojekt die Szene in den umliegenden „Ostländern“ zu erforschen. Die steirische Szene pluralisiert sich ab 1989/90, es gibt immer mehr Bands, die auch in Sub-Genres wie Death Metal, Trash Metal oder Black Metal aktiv sind.



Phase drei beginnt dann um die Jahrtausendwende und dauert bis heute an. Pichler: „Das ist die Ära der Digitalisierung, die natürlich auch die DNS der Musik selbst betrifft. Die Frage ist, ob man noch von einer steirischen Szene sprechen kann, wenn eine Band in Graz aufnimmt und das Mastering in London passiert.“ Pichler spricht von einer Transformation in puncto Produktion und Zirkulation. „Die Musik selbst ist tendenziell besser geworden, zumindest vom technischen Gesichtspunkt aus.“

Die Frage, ob steirischer Heavy Metal eine eigene Handschrift trägt, wird von Peter Pichler leidenschaftlich bejaht. „Ja, es besteht eine starke Szene-Identität. Es gibt den Baukasten der internationalen Metal-Ästhetik, aber der wird mit lokalen Codes kombiniert. Es geht darum, das Globale mit der eigenen Sprache und Lebenswelt in Einklang zu bringen. Das ist passiert.“

Besonders spannend an diesem Projekt war für Peter Pichler, dass die Auseinandersetzung mit Populärkultur sich nie nur um Musik dreht. „Wie durch ein Brennglas kann man die ganze Gesellschaft, deren Probleme und auch Lösungsansätze beobachten. Die Metal-Szene gehört endlich entmystifiziert. Sie ist keine Randerscheinung, sie befindet sich mitten in der Gesellschaft.“

