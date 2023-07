Auf den ersten Blick geht vor dem Wiener Happel-Stadion alles seinen gewohnten Gang, Menschenmassen drängen aus der U-Bahn, vor den Bierständen bilden sich Schlangen, ebenso vor den Merchandising-Buden mit den überteuerten Produkten. Doch bereits das hohe Aufgebot an Polizeikräften deutet darauf hin, dass es kein üblicher Konzertabend wird.



Rammstein sind in der Stadt und geben am Mittwoch und Donnerstag zwei ausverkaufte Stadionkonzerte. Seit zwei Monaten steht Frontmann Till Lindemann in der Kritik wegen sexualisierter Gewalt gegen Frauen, in Deutschland wird gegen ihn ermittelt.