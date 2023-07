Bahnhöfe und Bahnsteige. Gern Ausgangspunkte für Narrative der Populärkultur; erstere schön erfunden, letztere wohl ein nicht minder schöner Mix aus Dichtung und Wahrheit: Am Bahnsteig 9 3/4 am Londoner King's Cross fährt, wie natürlich jedes Kind und jeder "Harry Potter"-Fan weiß, am 1. September jeden Jahres um Punkt 11 Uhr der Hogwarts-Express ab.