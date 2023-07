Dass die Fans sie noch fest im Herzen haben, zeigte sich bei zwei zu Recht umjubelten und ausverkauften Konzerten im Londoner Wembley Stadium Anfang Juli. Nun legen Blur – Damon Albarn, Graham Coxon, Alex James und Dave Rowntree – das Album zum Comeback vor: "The Ballad of Darren" ist ein vorzügliches, wenn auch eher "unrockiges" Stück Musik geworden.



Die vier Gefährten, mittlerweile alle in ihren Fünfzigern, wissen, dass sie zwischen Alben lange Pausen voneinander brauchen. Sie wissen aber auch nach wie vor, ein magisches Gebräu anzurühren: "The Narcissist", das ihre Rückkehr einläutete, ist eine Weltnummer mit wahrem Text über die Fadenscheinigkeit unserer Zeit, die nach permanenter Selbstdarstellung lechzt.