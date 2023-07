Früher, in den 80er- und 90er-Jahren, haben sie "Music For The Masses" geschrieben, einige Elektro-Pop-Partykracher, doch das ist lange her. Später wurden sie gerne totgesagt und haben sich selbst wiederholt an den persönlichen und musikalischen Abgrund gebracht. Sie wurden als Synthie-Pop-Dinosaurier belächelt und gerne mit dem Etikett "vorgestrig" versehen. Motto: Braucht niemand mehr. Und zuletzt, nach dem Tod ihres Bandkollegen Andrew Fletcher 2022, schien es tatsächlich vorbei zu sein mit der Karriere von Depeche Mode, denn nur noch Dave Gahan und Martin Gore sind übriggeblieben. Aber so kann man sich täuschen: Mit "Memento Mori" veröffentlichten die Briten in diesem Jahr eines ihrer besten Alben seit Jahren. Und auf ihrer gleichnamigen Tour füllen sie wieder Hallen und Stadien. Von wegen Saurier.