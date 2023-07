Rock und Rubel rollen. Im Wiener Happel-Stadion traten zuletzt Harry Styles und die Red Hot Chili Peppers auf, rund 100.000 Menschen strömten allein zu diesen beiden Veranstaltungen. Und so ein Konzertbesuch kann eine ganz schön tiefe Kerbe ins Budget schlagen: Hotel (meist schamlos überteuert, wenn Stars in der Stadt sind), an den Merchandising-Ständen gibt es auch kaum Schnäppchen, Essen und Trinken in Stadionnähe hat zumindest preislich Restaurantniveau. Und dann sind da natürlich noch die Kartenpreise selbst. Diese stehen jetzt zunehmend in der Kritik, weil sie vor allem bei Superstars oft schwindelerregende Höhen erreichen. Noch ist das vor allem in den USA der Fall, aber auch Europa dürfte auf längere Sicht nicht verschont bleiben.