Ein Konzert von Roland Kaiser im Süden Österreichs ist eine Seltenheit, seine Tourneen führten ihn kaum zu uns. So begeisterte der 71-Jährige rund 7200 Fans in der Klagenfurter Ostbucht, wo er fast drei Stunden auf der Bühne stand. Mit mehr als 30 Songs im Gepäck. Ein Kritiker hat ja einmal konstatiert, dass der Schlager-Kaiser gefühlt 70 Prozent der Zeit von Sex und Intimitäten, Versuchungen und Affären singt. Nun ja: Da ist schon was dran, auch wenn das immer mit der Ausstrahlung eines Sir und Gentlemans im blauen Dreireiher rüberkommt. So auch am Wörthersee, wo sich der Regen rechtzeitig verzog. Den Anzug zieht er übrigens schon allein als Respekt vor seinem Publikum an.