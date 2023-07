Es ist das "Last Christmas" aller Feierwütigen, das unmissverständliche Intro jeder Party, die wohl früher oder später aus dem Ruder läuft: "Get the Party Started". Und es war die erste große Hitrakete in ihrer Umlaufbahn. Nicht dass Alecia Moore vulgo Pink nicht auch gut feiern könnte, aber der Hedonismus, der hat bei ihr klare Grenzen. Wie auch sonst alles und jeder, der sich in ihrer Lebenswelt aus Peace, Love und Happiness unangenehm querlegt, dann sieht Pink nämlich rot.



Dabei ist die 43-Jährige alles andere als naiv, sondern wohl eher Utopistin, die beharrlich an eines glaubt: Ja, die Welt, sie könnte ein guter Ort sein. Dafür kämpft sie an vielen Fronten: 2006 schrieb sie mit "Dear. Mr. President" ein klares musikalisches Statement gegen die Politik des damaligen US-Präsidenten George W. Bush, sie läuft Sturm gegen Abtreibungsgesetze und spendet Millionen für ein Krankenhaus. In Sachen glattgebügelter Selbst-PR ist die zweifache Mutter unverdächtig, auch weil sie wohl lieber über Narben als Botox singt. Viel Fantasie braucht sie für das Ausloten dieser Höhen und Tiefen im Leben ohnehin nicht, weil sie sie selbst erlebt hat. Nach der Scheidung ihrer Eltern verschlechterte sich die Beziehung zu ihrer Mutter. Die üblichen Exzesse eines Starlebens durchlebte sie schon vor ihrer Karriere: Alkohol, Drogen und der unvermeidliche Kollaps. Die R&B-Gruppe Choice war Mitte der 1990er-Jahre ihr Einstieg ins Showbusiness, Linda Perry ("4 Non Blondes") ihre Mentorin.





Seit nunmehr 20 Jahren ist Pink ein Fixstern im Showbusiness. Bei ihren Konzerten hängt sie gerne kopfüber von der Decke oder schwingt mit einem übergroßen Kronleuchter durch die Lüfte. Auch das Ernst-Happel-Stadion wird sich am Samstag und Sonntag in eine knallbunte Partyarena verwandeln. Hinter der Bühne warten in der Zwischenzeit wie immer ihr Mann, der Motocrossfahrer Carey Hart, und ihre beiden Kinder Willow und Jameson – also der ganz alltägliche Familienzirkus.