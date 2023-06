Den Rockern von Volbeat mangelnde Professionalität zu attestieren, wäre selbstverständlich übertrieben. Die drei Jungs aus Kopenhagen sind zweifelsfrei begnadete Instrumentalisten, die sich gut zu verkaufen wissen. Nicht umsonst lockte die Grazer Show der Skandinavier am Mittwochabend knapp 11.000 Fans in die Stadthalle. Was einst als sperrige Nischenkost galt, ist längst schon im radiotauglichen Mainstream angekommen. An sich noch kein sicheres Signal für einen Qualitätsabsturz, doch etwas ist faul im (Heimat-)Staate Dänemark. Mit "Metal", den sich die Band stolz auf die Fahne geschrieben hat, hatte das Dargebotene nämlich nur wenig zu tun.