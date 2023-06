Manchmal ist das Unmögliche nur einen Festivaltag weit entfernt. Das sind die Lehren, die man aus Tag drei am Lido Sounds in Linz zieht, ja ziehen muss. Publikumschöre? Ja, eh. Klatschen und Winken? Auch bekannt. Feuerzeug zücken, wenn der Song emotional wird? Verinnerlicht. Aber Tausende – weiße – Festivalerschöpfte am letzten Tag zum Rhythmus von schwarzer Musik aus Südafrika die Hüften schwingen zu lassen? Das schafft nur Peter Fox.