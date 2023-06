Stand der erste Tag des Lido Sounds noch ganz im Zeichen des internationalen Indies, so nahm der gestrige zweite Tag des Festivals in Linz fast ausschließlich deutschsprachige Acts in den Fokus. Ein cleverer Schachzug der Veranstalter, die nicht nur die Kunst hochhalten, sondern auch an die Wirtschaft denken müssen. Inmitten eines ambitionierten Line-ups ging man deshalb auf Nummer sicher. Die Headliner am Samstag hießen "Die Toten Hosen" und "Wanda".